Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,91 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,91 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,94 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.696.683 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,96 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 27,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse