Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 1,08 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 1,08 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,09 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 336.792 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 1,03 USD erreichte der Anteilsschein am 29.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 4,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,95 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.04.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

