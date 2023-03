Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 2,55 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 2,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.661.416 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2022). Gewinne von 71,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (2,28 USD). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 11,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 144,14 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,15 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 03.04.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,306 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

