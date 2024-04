Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,76 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,76 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 234.611 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Abschläge von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vor. Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,90 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 145,59 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,288 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

