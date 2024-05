Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 1,82 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,82 USD. Bei 1,88 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 454.209 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Gewinne von 86,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 21,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 24.07.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,296 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent