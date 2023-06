Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) kommt am Mittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,48 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,48 EUR an der Tafel. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,49 EUR. Bei 1,46 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,48 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 14.918 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 229,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 10.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,14 Prozent auf 145,59 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,87 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 27.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 -2,222 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

