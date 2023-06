Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Vormittag nach

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,47 EUR ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 1,47 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,46 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,48 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.016 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 69,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.04.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 145,59 USD, gegenüber 151,87 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,14 Prozent präsentiert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -2,222 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

