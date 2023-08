Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,41 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,42 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 2,38 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.576.364 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 53,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,63 Prozent.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 184,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Aktie ausweisen dürften.

