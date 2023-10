Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag höher

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,73 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1,73 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 56.977 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. 195,95 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,29 Prozent.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 176,95 USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.01.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie ausweisen dürften.

