Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 1,74 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,79 USD zu. Bei 1,72 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.597.766 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 194,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,21 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie aus.

