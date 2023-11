Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 1,78 USD.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 1,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,76 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,81 USD. Bisher wurden heute 2.228.046 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2022 auf bis zu 5,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 187,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,95 USD, während im Vorjahreszeitraum 153,21 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

