Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Mittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 1,77 EUR.

Um 11:29 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1,77 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,79 EUR. Bisher wurden heute 16.608 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 84,67 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,77 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,222 USD einfahren.

