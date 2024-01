Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,87 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,90 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.077.162 Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,222 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

