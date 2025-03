Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 0,635 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 0,635 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,609 USD. Bei 0,641 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 466.365 Stück.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 78,587 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,578 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 9,901 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 210,95 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 08.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen