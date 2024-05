Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,82 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,82 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,83 USD. Bisher wurden heute 301.364 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 87,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 21,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 188,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,296 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

