Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag in Grün

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 2,09 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,09 EUR zu. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,10 EUR. Bisher wurden heute 32.003 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,86 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 132,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,169 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal