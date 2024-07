Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verbilligt sich am Nachmittag

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 2,00 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 2,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 558.773 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 70,43 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 03.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,073 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

