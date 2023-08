Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag im Plus

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 2,71 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 2,71 USD zu. Zuletzt wechselten 124.296 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 44,65 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.07.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184,19 USD im Vergleich zu 169,16 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,165 USD je Aktie aus.

