Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,1 Prozent auf 2,51 EUR zu.

Um 09:18 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 2,51 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,52 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,49 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.636 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,86 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 93,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit Abgaben von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,90 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 184,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,165 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

