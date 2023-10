Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 1,77 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 16:08 Uhr 2,0 Prozent. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,78 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.410.568 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 65,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt