Tilray Brands (ex Aphria): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,74 Prozent auf 257,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Tilray Brands (ex Aphria) äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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