Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 SEK, nach 0,910 SEK im Vorjahresvergleich.

Tingsvalvet Fastighets Registered A äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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