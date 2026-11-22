Tingsvalvet Fastighets Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tingsvalvet Fastighets Registered A äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 SEK, nach 0,910 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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