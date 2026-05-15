Tingsvalvet Fastighets Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,680 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tingsvalvet Fastighets Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 32,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net