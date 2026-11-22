Tingsvalvet Fastighets Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tingsvalvet Fastighets Registered B präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 SEK, nach 0,910 SEK im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 64,3 Millionen SEK gegenüber 52,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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