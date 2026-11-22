Beim Umsatz wurden 64,3 Millionen SEK gegenüber 52,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 SEK, nach 0,910 SEK im Vorjahresvergleich.

Tingsvalvet Fastighets Registered B präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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