Tintina Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Tintina Mines hat am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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