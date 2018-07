Updates zu Airbus, Deutsche Telekom, Nokia, Axel Springer und Daimler

Citigroup hebt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 16,50 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 16,50 Euro erhöht. Der Mittelzufluss des Telekomkonzerns sei begrenzt und der Investitionsbedarf halte an, aber der regulatorische Hintergrund wirke unterstützend für die Aktie, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Heimatgeschäft sei vergleichsweise attraktiv, weshalb er seine Schätzungen dafür erhöht habe.

CFRA senkt Airbus auf 'Hold' - Ziel bleibt 115 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 115 Euro belassen. Er behalte seine Prognosen für 2018 und 2019 unverändert bei, sei aber der Meinung, dass die guten Erwartungen für das zweite Halbjahr nach dem jüngsten Kursanstieg schon weitgehend in der Aktie eingepreist seien, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei die Aktie mittlerweile fair bewertet.

JPMorgan senkt Deutsche Wohnen auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) nach dem guten Lauf der Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Neil Green hob in der am Freitag vorliegenden Studie allerdings das Kursziel von 44 auf 46 Euro an, um ein stärker als bisher erwartetes Wertwachstum bei der Immobiliengesellschaft 2018 zu berücksichtigen. Der Experte zieht die Aktien von Vonovia und LEG Immobilien vor.

Deutsche Bank senkt Kion auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Kion (KION GROUP) nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 71 auf 60 Euro gesenkt. Während eine Hauptsorge im zweiten Quartal beseitigt werden konnte, nämlich die Auftragslage im Segment Lagertechnik (SCS), seien andere aufgetaucht, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Gabelstapler-Herstellers etwa erschienen nach der überraschend schwachen Profitabilität im abgelaufenen Jahresviertel nun bedroht. Zudem habe sich der Produktmix verschlechtert. Das Unternehmen profitiere offenbar nicht so stark von der anziehenden Nachfrage in Europa nach profitableren Gabelstaplern.

CFRA senkt Essilor auf 'Hold' - Ziel hoch auf 128 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Essilor nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Wan Nurhayati hob das Kursziel aber von 122 auf 128 Euro an. Die positiven Faktoren seien mittlerweile eingepreist, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe etwa China die geplante Fusion mit Luxottica abgesegnet.

Kepler Cheuvreux hebt Carrefour auf 'Hold' - Ziel 15 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Carrefour nach Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 16 auf 15 Euro gesenkt. Der Handelskonzern habe die Erwartungen erfüllt und die Geschäftsentwicklung lasse sich nun besser antizipieren, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstmals in einem Jahr habe sich das Management mit Blick auf die Markterwartungen zuversichtlich gezeigt. Im Frankreich-Geschäft gebe es aber weitere Herausforderungen.

CFRA senkt Nokia auf 'Hold' - Ziel 5,20 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Nokia von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 5,20 Euro belassen. Analyst Tan Jun Zhang zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie skeptisch, ob es dem Netzwerkausrüster gelinge, die schwindende Nachfrage nach Produkten für den Mobilfunkstandard 4G mit dem neuen 5G-Geschäft zu kompensieren.

CFRA senkt Telefonica auf 'Sell' und Ziel auf 7 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Telefonica von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 7,00 Euro gesenkt. Die historisch gesehen und im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung der Aktie sei angesichts der recht hohen Verschuldung des spanischen Telekomkonzerns gerechtfertigt, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer sinkenden Ergebnisqualität und reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

JPMorgan hebt Ziel für Axel Springer auf 73 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) nach Zahlen für das zweite Quartal von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Erwartungen für den Medienkonzern nur leicht verändert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitagnachmittag vorliegenden Studie. Dabei habe er höhere Umsätze für das Geschäft mit Online-Kleinanzeigen sowie eine niedrigere Profitabilität berücksichtigt.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Daimler auf 66 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 73 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern und die jüngste Gewinnwarnung des Autokonzerns hätten ihn dazu bewogen, seine operative Gewinnprognose (Ebit) für 2018 zu reduzieren, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die zweite Jahreshälfte könnte von stärkeren Schwankungen geprägt sein.

