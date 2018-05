Updates zu BASF, BMW, Eon, Vonovia, Infineon und Linde

NordLB hebt BASF auf 'Kaufen' und Ziel auf 98 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BASF nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 98 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds habe sich der Chemiekonzern im ersten Quartal 2018 recht achtbar geschlagen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt nun, dass BASF zum Profiteur der Monsanto-Übernahme durch Bayer wird. Weitere vielversprechende Zukäufe im Agrarbereich brächten Chancen für die Ludwigshafener mit sich.

Barclays hebt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 100 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 100 Euro angehoben. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe zuletzt eine Reihe operativer Rückschläge erlitten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angepeilte Übernahme von Monsanto würde jedoch positiv wirken. Das vereinte Unternehmen dürfte in den kommenden Jahren den Gewinn je Aktie stärker erhöhen als die Wettbewerber.

NordLB senkt BMW auf 'Verkaufen' und Ziel auf 83 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 83 Euro gesenkt. Im Zahlenwerk des Autobauers machten sich negative Währungseffekte sowie die Investitionen in die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schwebten über den Münchenern noch einige dunkle Wolken wie der Verdacht der Abgas-Manipulation, eine mögliche Verwicklung in einen Kartell-Skandal und eine drohende US-Strafsteuer für Importfahrzeuge. Er empfiehlt den Anlegern, erstmal Gewinne mitzunehmen.

National-Bank senkt Vonovia auf 'Halten' - Ziel 44 Euro

ESSEN - Die National-Bank hat Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber auf 44 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe gute Quartalszahlen vorgelegt und - nicht überraschend - die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Überraschung hätten aber die geplante Übernahme von Victoria Park in Schweden und die blitzartig durchgeführte Kapitalerhöhung gesorgt. Die erste echte Auslandsexpansion verunsichere. Und die Kapitalerhöhung verwässere das operative Ergebnis (FFO) je Aktie.

Raymond James hebt Eon auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

LONDON - Das Investmenthaus Raymond James hat Eon (EON SE) von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10 Euro angehoben. Dies schrieb Analyst Emmanuel Retif in aus einer am Freitag vorliegenden Studie zur Vereinbarung mit RWE zur Zerschlagung von Tochter Innogy (innogy SE). Eon und RWE seien nun nicht länger in der Zuschauerrolle und begännen von der Energiewende zu profitieren, so der Experte. Es entstünden zwei stark fokussierte Versorger: RWE in Stromerzeugung und -handel, Eon in Netzwerken und Vertrieb. Eon profitiere vom Infrastrukturwandel in Richtung Ökostrom.

Metzler hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

- Metzler hat Infineon um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 25 Euro erhöht. Die Profitabilität sei im zweiten Geschäftsquartal besser ausgefallen als erwartet, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Experten gehen davon aus, dass der Gegenwind von der Währungsseite nun abnimmt. Damit dürfte der Chipkonzern beim Umsatzwachstum zumindest in den mittelfristigen Zielbereich von 8 Prozent zurückkehren.

Mainfirst hebt Linde auf 'Outperform' - Ziel 217 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat die zum Umtausch eingereichten Aktien von Linde nach Zahlen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 202 auf 217 Euro angehoben. Ein solides erstes Quartal rechtfertige höhere Gewinnschätzungen für den Industriegase-Anbieter, schrieb Analyst Andreas Heine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere außerdem aus einer geringeren Aktienanzahl durch den Squeeze-Out der nicht angedienten Papiere im Zuge der Fusion mit Praxair.

Equinet senkt Aareal Bank auf 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Aareal Bank von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel von weiterhin 42 Euro sei erreicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Exane BNP senkt Hapag-Lloyd auf 'Underperform' - Ziel 20 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Hapag-Lloyd von "Halten" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 20 Euro gesenkt. Nach dem Cyberangriff auf die Reederei Moller Maersk hätten sich die Papiere der Deutschen massiv von den Aktien der Dänen nach oben abgekoppelt, schrieb Analyst Robert Joynson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts lediglich temporärer Probleme nicht gerechtfertigt. Er sieht bei Hapag-Lloyd deutliche Rückschlagsrisiken für die Markterwartungen. Sollten seine Prognosen stimmen, gäbe es kaum Spielraum für den erhofften, deutlichen Schuldenabbau./ag

Morgan Stanley hebt Osram auf 'Equal-weight' - Ziel 51 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat OSRAM von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 51 Euro gesenkt. Die Bewertung der Papiere des Beleuchtungskonzerns sei nach dem Kursrutsch im laufenden Jahr inzwischen vernünftiger, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie ist sich jedoch nicht sicher, ob die Markterwartungen für 2019 ausreichend nach unten revidiert worden sind, um weitere Enttäuschungen im Jahresverlauf zu vermeiden.

