Updates zu Commerzbank, Telefonica Deutschland, Nike und Zalando

Credit Suisse hebt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Commerzbank von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, aber das Kursziel auf 9 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung beinhalte ein nur begrenztes Abwärtsrisiko, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen seien in den vergangenen sechs Monaten deutlich gesunken und erschienen nun realistischer.

Goldman hebt Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 3,45 auf 3,80 Euro angehoben. Angesichts des Kursrückgangs seit Jahresbeginn preise die Aktie des Telekomkonzerns nun die strukturellen Herausforderungen ein, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne zudem damit, dass das Unternehmen erstmals seit drei Jahren im Mobilfunkbereich wieder wachsen werde.

HSBC senkt Nike auf 'Hold' - Ziel bleibt 92 Dollar

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 92 US-Dollar belassen wurde. Fundamental gebe es an der Aktie des Sportartikelkonzerns nichts zu bemängeln, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie werde seiner Einschätzung nach aber zu einem Thema. Chancen und Risiken sieht der Experte nun in einem angemessenen Verhältnis.

Deutsche Bank nimmt Zalando mit 'Hold' wieder auf - Ziel 34 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Zalando mit "Hold" und einem Kursziel von 34 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Gewinnwarnung habe die Kursentwicklung der Aktie im September den Online-Modehändler fast vier Milliarden Euro an Marktkapitalisierung gekostet, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun erscheine die Bewertung ausgewogen.

Bernstein hebt Ziel für BASF auf 90 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 87 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er begrüße die Vereinbarung des Chemiekonzerns mit dem Dea-Eigentümer LetterOne zur Fusion der BASF-Öltochter Wintershall mit der früheren RWE-Sparte, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sollte der Konglomeratsabschlag der Aktie langsam schwinden.

Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens auf 115 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 116 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne nach der Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat mit einem chaotischen vierten Geschäftsquartal, in dem der Elektrokonzern erhebliche Aufwendungen für Abfindungen verbuchen werde, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen revidierte er nach unten.

Deutsche Bank hebt Nordex auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Nordex von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 14 Euro belassen. Das Abwärtspotenzial für die Aktie des Windturbinenherstellers sei begrenzt und rechtfertige keine "Sell"-Empfehlung mehr, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid Grosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleibe mit Blick auf das Unternehmen aber vorsichtig.

