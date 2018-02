Updates zu Deutsche Bank, thyssenkrupp, Allianz, Fresenius und Axel Springe

Merrill Lynch hebt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Deutsche Bank von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 15 Euro angehoben. Analyst Andrew Stimpson sieht in einer am Montag vorliegenden Studie Anlass zu Optimismus für die Ertragsentwicklung im Investmentbanking. Auch die extrem unterdurchschnittliche Kursentwicklung und niedrige Bewertung sprächen nun für eine neutrale Einschätzung. Anhaltende strukturelle Probleme benötigten jedoch noch mehr Zeit, was das Kurspotenzial auf eine Erholung beschränke, so der Experte.

CFRA hebt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat thyssenkrupp nach Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 23 Euro angehoben. Es sei gut, dass sich der Industriekonzern stärker auf die weniger von Großaufträgen abhängigen Bereiche ausrichte, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch dürfte sich die Entwicklung der Gewinne stabilisieren. Problematisch seien nach wie vor die hohe Verschuldung und der anhaltende Kapitalabfluss im operativen Geschäft. Mit dem neuen Kursziel werde Thyssenkrupp mit dem 14,4-fachen des für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 erwarteten Gewinns bewertet. Das liege weitestgehend mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, als die Bewertung im Schnitt beim 14,9-Fachen gelegen hatte./zb

CFRA senkt Vossloh auf 'Sell' und Ziel auf 35 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Vossloh nach vorläufigen Zahlen zum vergangenen Jahr von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 35 Euro gesenkt. Der erwartete Nettogewinn des Schienenlogistikkonzerns liege deutlich unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das neue Jahr erscheine herausfordernd.

JPMorgan hebt Ziel für Allianz SE auf 240 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 239 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner hob in einer am Montag vorliegenden Studie die sehr starken operativen Trends in der Geschäftsentwicklung des größen europäischen Versicherers hervor. Er weitete sein Bewertungsmodell bis ins Jahr 2020 aus und legte er seinen Prognosen nun auch die aufgrund der US-Dollarschwäche neuen Wechselkursannahmen der Allianz zugrunde.

Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 71 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) vor Zahlen zum vierten Quartal von 74,50 auf 71,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie des Medizinkonzerns bis 2021. Dubajova berücksichtigte dabei unter anderem den zunehmenden Gegenwind durch die jüngste Eurostärke und die Vollkonsolidierung der Biosimilar-Sparte von Merck KGaA.

Goldman senkt Ziel für RWE auf 22,70 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 23,40 auf 22,70 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anleger unterschätzten die Fähigkeit des Versorgers, seine Mittelzuflüsse durch eine Neuorganisation des Portfolios zu erhöhen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere derweil vor allem auf einer niedrigeren Bewertung der Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bertrandt auf 102 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bertrandt nach Zahlen von 99 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält den Ingenieurdienstleister hinsichtlich der Themen E-Mobilität, autonomes Fahren sowie Emissionen für gut positioniert.

Goldman hebt Ziel für Fraport auf 81 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport nach jüngsten Verkehrszahlen von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem habe er seine Schätzungen für den Flughafenbetreiber nun bis 2022 um durchschnittlich 4 Prozent angehoben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe aber keinen Grund sein Anlageurteil zu ändern.

Commerzbank hebt Ziel für Axel Springer auf 65 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) von 55 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Sonia Rabussier rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Medienkonzern Anfang März soliden Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegt. Aufgrund höherer Margenprognosen stockte sie ihre Gewinnerwartungen auf. Zudem legt sie ihrem Bewertungsmodell nun die Schätzungen für 2019 zu Grunde.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Ströer auf 76 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie des Werbeunternehmens Ströer (Ströer SECo) nach den jüngsten Wachstumsaussagen des Managements von 64 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Übernahmen von Avedo und Ranger im vergangenen Jahr und zwei weiteren ergänzenden Zukäufen scheine Ströer erfolgreich in das Dialogmarketing gestartet zu sein, schrieb der nach einem Wechsel nun verantwortliche Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte zusätzlichen Wert schaffen, ergänzte Gröning.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com, SP-Photo / Shutterstock.com