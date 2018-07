Updates zu Deutsche Börse, Bayer, Covestro, GEA und Bechtle

Metzler senkt Deutsche Börse auf 'Sell' - Ziel 107 Euro

- Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 117 auf 107 Euro gesenkt. Die jüngste Entwicklung der Handelsvolumina rechtfertige aus seiner Sicht nicht die aktuelle Bewertung der Papiere des Börsenbetreibers, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem das Management seine Wachstumsbestrebungen bis 2020 skizziert habe, dürfte das Potenzial für positive Überraschungen zunächst begrenzt bleiben.

Barclays hebt Bayer auf 'Overweight' und Ziel auf 110 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer aus Bewertungsgründen von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns preise angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem Dax schon viele seiner kurzfristigen Sorgen und den jüngsten Gegenwind ein, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Resultate zum zweiten Quartal und Treibern seitens der Produktpipeline im zweiten Halbjahr rechnet der Experte mit eher positiven Nachrichten der Leverkusener.

Baader Bank senkt Covestro auf 'Hold' - Ziel weiter 84 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Covestro vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen vier Wochen rate er bei dem Kunststoffkonzern zu Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar immer noch günstig zu haben. Die Stimmung unter Anlegern zum Chemiesektor im Allgemeinen habe sich zuletzt aber eingetrübt. Am Markt dürften viele nun eher zu defensiveren Aktienwerten greifen als Covestro.

Metzler senkt Gea Group auf 'Sell' - Ziel 27 Euro

- Metzler hat Gea Group (GEA) vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 27 Euro gesenkt. Eine Kürzung der bisherigen Ziele für das Gesamtjahr 2018 seien bei dem Anlagenbauer wohl kaum zu vermeiden, schrieb Analyst Jasko Terzic in einer am Montag vorliegenden Studie.

Commerzbank hebt Bechtle auf 'Buy' und Ziel auf 97 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62,50 auf 97,00 Euro angehoben. Die TecDax-Unternehmen Bechtle und Cancom seinen Profiteure der gegenwärtigen Digitalisierungswelle, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Bechtle sei eine etwas höhere Umsatzdynamik aber noch nicht voll in der Aktie eingepreist.

Goldman senkt Telefonica SA auf 'Neutral' und Ziel auf 7,60 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 8,85 auf 7,60 Euro gesenkt. Operative und regulatorische Unsicherheiten unterminierten den Anlagehintergrund für viele Telekommunikationsaktien und machten die Entwicklung des freien Barmittelflusses (FCF) schwer vorhersagbar, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim spanischen Vertreter Telefonica könne er für die Zukunft keine klaren Kurstreiber erkennen.

Bankhaus Lampe hebt LEG Immobilien auf 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat LEG (LEG Immobilien) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 105 Euro angehoben. Analyst Georg Kanders verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine solides Geschäftsmodell und das fortgesetzte Mietwachstum. Die Geschäfte dürften im Jahresverlauf wieder besser laufen, der Jahresbeginn sei von Instandhaltungskosten geprägt gewesen.

Morgan Stanley startet Adyen mit 'Equal-weight' - Ziel 570 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adyen mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 570 Euro in die Bewertung aufgenommen. Adyen sei einer der am schnellsten wachsenden Zahlungsabwickler weltweit, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs reflektiere das gute Geschäftspotenzial aber bereits ausreichend, begründete er sein Anlagevotum.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 35 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für thyssenkrupp von 26 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichten vom Weggang von Konzernchef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner hätten die Kapitalmarktstory des Industrie- und Stahlkonzerns komplett verändert, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel basiere auf erwarteten Fortschritten der an Schärfe gewinnenden Strategie für 2020.

Barclays senkt Ziel für Fiat Chrysler auf 21 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) von 23 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der krankheitsbedingte Rückzug von Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne stimme ihn traurig, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Marchionne werde dem Autobauer an vielen Fronten fehlen. Die Marktbewertungen dürften sinken.

