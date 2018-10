Updates zu Lufthansa, Sixt, WACKER CHEMIE und Linde

DZ senkt Lufthansa auf 'Verkaufen' und fairen Wert auf 15,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lufthansa vor Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 23,00 auf 15,50 Euro gesenkt. Der Gegenwind für die Fluggesellschaft dürfte zunehmen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte mit Verweis auf die gestiegenen Ölpreise, den Preisdruck im Markt für Ersatzteile und Instandhaltung sowie den anhaltend harten Wettbewerb im innereuropäischen Flugverkehr seine Schätzung für den diesjährigen bereinigten operativen Gewinn (Ebit).

Baader Bank hebt Sixt auf 'Buy' - Ziel 112 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Sixt (Sixt SE St) nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 112 Euro belassen. Auf dem vom Rekordhoch um rund ein Viertel niedrigeren Kursniveau seien die Papiere des Autovermieters wieder attraktiv, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Offenkundig hätten sich die Aktien der allgemeinen Marktschwäche nicht entziehen können.

Commerzbank hebt Kion auf 'Buy' - Ziel gesenkt von 68 auf 63 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Kion (KION GROUP) angesichts des starken Kursrückgangs in diesem Jahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 68 auf 63 Euro gesenkt. Die Kursentwicklung des Staplerherstellers habe sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Growe kürzte jedoch seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebita) bis 2020, womit er dem anhaltenden Gegenwind durch steigende Kosten und die Entwicklung im Bereich Logistiklösungen (Supply Chain Solutions, SCS) berücksichtige. Die Kursverluste der Kion-Aktie in diesem Jahr erschienen aber übertrieben.

JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat WACKER CHEMIE von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 132 auf 86 Euro. Da das Unternehmen mit vielen Problemen kämpfe, reduziert der Experte seine Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass andere Analysten in den kommenden Woche nachziehen werden. Der Kursverfall der Aktie wird sich daher seiner Einschätzung nach fortsetzen.

NordLB hebt Ziel für Linde auf 188,24 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Linde von 166,00 auf 188,24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Einigung auf Arbeitsebene der US-Wettbewerbsbehörde FTC über den erforderlichen Verkauf von Geschäftsaktivitäten sei eine Vorentscheidung für die Freigabe der Fusion von Linde und Praxair zum weltweit größten Industriegase-Konzern gefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel entspreche der gutachterlich ermittelten Barabfindung, die den Minderheitsaktionären im Rahmen eines Squeeze-Outs gezahlt werden soll.

RBC hebt Ziel für SAP auf 110 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für SAP (SAP SE) vor Zahlen zum dritten Quartal von 109 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern dürfte ein solides Zahlenwerk vorlegen und auch die Erwartungen an das vierte Quartal erschienen zumutbar, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial hinsichtlich seiner Prognosen für die Jahre 2019 und 2020.

Metzler senkt Ziel für Talanx auf 30 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Metzler hat das Kursziel für Talanx nach einer Gewinnwarnung von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dafür verantwortliche Industrieversicherungsgeschäft sei zwar naturgemäß schwankungsanfällig, doch die Sparte enttäusche nun zum wiederholten Male, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine diesjährige Gewinnschätzung (EPS) für den Versicherungskonzern.

Metzler senkt Ziel für Drägerwerk auf 40 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Metzler hat das Kursziel für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen und einer erneuten Gewinnwarnung von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2020 erneut gesenkt, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns müsse die geschäftlichen Aktivitäten ernsthaft überdenken, um zu einer nachhaltigen Profitabilität zurückzukehren. Das gelte insbesondere für die geografische Aufstellung, die Drägerwerk nicht zum ersten Mal zu schaffen mache.

Exane BNP senkt Ziel für PSA auf 20 Euro - 'Underperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für PSA (Peugeot) von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autoindustrie zum dritten Quartal dürften nicht als Kursstütze dienen, schrieb Analyst Dominic O'Brien in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn der neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP sowie ein schwächelnder chinesischer Absatzmarkt lasteten auf den Ergebnissen. Er zieht weiterhin die Papiere der Autohersteller jenen der Zulieferer vor.

UBS senkt Ziel für Generali auf 15,50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali (Assicurazioni Generali) von 17,00 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Brexit ausgehenden Risiken für die europäischen Versicherer erschienen noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts dessen bevorzugt er Papiere von Assekuranzen mit einer starken Bilanz, hohen Kapitalzuflüssen und einer nachhaltigen Dividendenpolitik. Zu seinen bevorzugten Werten gehören unter anderem Allianz und Prudential.

