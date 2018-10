Updates zu Merck, HeidelbergCement, Nemetschek und Deutsche Euroshop

Credit Suisse hebt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel hoch

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (Merck) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 98 Euro angehoben. Bewertungsgründe seien das Hauptargument dafür, schrieb Analystin Rebekah Harper in einer am Montag vorliegenden Studie.

Commerzbank senkt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat HeidelbergCement von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 97 auf 59 Euro gesenkt. Die Preissetzungsmacht des Zementherstellers sei nach wie vor schwach, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2020 um bis zu 16 Prozent. Nach zuletzt deutlichen Kursverlusten preise die Aktie weiter sinkende Schätzungen aber schon ein.

Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel bleibt 128 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Nemetschek (Nemetschek SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 128 Euro belassen wurde. Die gesunkene Bewertung der Aktie bringe eine Kaufgelegenheit mit sich, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwarte von dem auf die Baubranche spezialisierten Softwarehersteller ein solides Wachstum im dritten Quartal und eine Bestätigung der Jahresziele. Die beeindruckende Umsatzdynamik der letzten Jahre dürfte auch in einem volatileren Konjunkturumfeld noch nicht zu Ende sein, so der Experte.

HSBC senkt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Euroshop von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 32 Euro gesenkt. Unter den Aktien deutscher und österreichischer Immobilienkonzerne bevorzuge er derzeit Wachstumstitel vor Papieren mit Wertpotenzial, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktien von Wohnimmobilien-Konzernen favorisiert er vor jenen der Gewerbeimmobilien-Konzerne. Für das operative Geschäft von Deutsche Euroshop mit seinen Einkaufszentren bleibe der Internethandel eine Herausforderung.

HSBC senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Alstria Office (alstria office REIT-AG) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 15,30 auf 14 Euro gesenkt. Unter den Aktien deutscher und österreichischer Immobilienkonzerne bevorzuge er derzeit Wachstumstitel vor Papieren mit Wertpotenzial, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktien von Wohnimmobilien-Konzernen favorisiert er vor jenen der Gewerbeimmobilien-Konzerne. Bei Alstria Office blicke er skeptisch auf die Gewinnaussichten.

UBS hebt STMicro auf 'Neutral' - Ziel runter auf 13 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 13,00 Euro gesenkt. Die Abwärtsrisiken für die Papiere europäischer Halbleiterunternehmen seien nunmehr begrenzt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es sei daher Zeit, die Messlatte neu anzulegen, aber noch zu früh für eine vollständig optimistische Haltung. Aufgrund der Anzeichen einer nachlassenden Chip-Nachfrage im kommenden Jahr habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 reduziert.

UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 43,20 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Onlineportal-Betreibers Scout24 vor Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 43,20 Euro belassen. Die Anzeichen für eine weitere Steigerung der kurzfristigen operativen Dynamik beim Immobilienportal IS24 mehrten sich, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des 30-prozentigen Kursrückgangs sieht er zugleich die Sorgen über Veränderungen im Management und mögliche regulatorische Änderungen bereits eingepreist. Dazu blieben die langfristigen Aussichten in allen Bereichen robust.

RBC hebt EssilorLuxottica auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat EssilorLuxottica (Essilor) nach Zahlen und einer neuen Berechnung der Fusionseffekte von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Analyst Piral Dadhania erhöhte zudem in einer am Montag vorliegenden Studie das Kursziel von 114 auf 118 Euro. Der Hersteller von Brillengläsern und Fassungen habe das Umsatzwachstum zuletzt beschleunigt, und es sehe so aus, dass dies weiter gelinge. Zudem rechnet der Experte jetzt mit etwas positiveren Effekten aus dem Zusammenschluss der beiden Konzerne und begründete damit das etwas höhere Kursziel. Da dies in etwas auf dem aktuellen Niveau liege, sei die Bewertung "Underperform" nicht mehr gerechtfertigt.

RBC hebt AB Inbev auf 'Outperform' und senkt Ziel auf 75 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) nach dem Kursrückgang der vergangenen Wochen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Wegen des enttäuschenden Ergebnisses im dritten Quartal senkte Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie das Kursziel aber von 79 auf 75 Euro. Der Kursrutsch nach den Zahlen sei überzogen gewesen. Aber auch wenn das Ergebnis enttäuscht habe, sei es gleichzeitig nicht allzu schlimm gewesen. Er kürzte zwar seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2020 um sieben Prozent - ein Großteil davon gehe jedoch auf den starken Dollar zurück.

HSBC hebt TLG Immobilien auf 'Buy' und Ziel auf 27 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat TLG IMMOBILIEN von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22,50 auf 27 Euro angehoben. Unter den Aktien deutscher und österreichischer Immobilienkonzerne bevorzuge er derzeit Wachstumstitel vor Papieren mit Wertpotenzial, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktien von Wohnimmobilien-Konzernen favorisiert er vor jenen der Gewerbeimmobilien-Konzerne. Bei TLG unterstrich er den Fokus auf den sich besonders dynamisch entwickelnden Büroimmobilienmarkt in Berlin.

