Updates zu RWE, Vapiano, adidas und LEONI

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 25 Euro angehoben. Dank des knapperen Kohlestromangebots seien die europäischen Strompreise mit einer überraschenden Dynamik am Steigen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Sektors ziehe er er Aktien von einfach strukturierten Versorgern jenen der in Schwellenländern aktiven Konglomerate vor. Für die RWE-Papiere sprächen zudem die verbesserten Aussichten für das Geschäft mit Erneuerbaren Energien.

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 10 Euro gesenkt. Seine Einschätzung über die mittelfristigen Aussichten des Autozulieferers habe sich eingetrübt, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Menge an Einzelteilen, die traditionelle Stufe-1-Lieferanten normalerweile lieferten, dürfte in Elektroautos sinken. Der Wettbewerb durch Unternehmen, die neu den Markt eroberten oder durch die Hersteller selbst, die in diesen Bereichen inzwischen einiges selbst produzierten, steige. Die Risiken seien in den Schaeffler-Kurs noch nicht eingepreist.

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Vapiano nach Senkung der Jahresziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26,50 auf 13,70 Euro gesenkt. Analystin Rebecca Lane rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun für das Gesamtjahr nur noch mit einem stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie der Restaurantkette stampfte sie für 2018 und 2019 um bis zu 52 Prozent ein. Die Nettoverschuldung nähere sich zudem einem für die Kreditvereinbarungen des Unternehmens kritischen Niveau.

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Zalando mit "Underperform" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Erwartungen an den Online-Modehändler seien zu hoch, schrieb Analyst Paul Bonnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahl des Konzerns sich auf Europa zu konzentrieren bedeute, dass das langfristige Potenzial für das Umsatzwachstum begrenzt ist. Er sehe zudem besondere Risiken für die Markterwartungen an das operative Ergebnis im Jahr 2020.

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat LEONI von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 29 Euro gesenkt. Nach einer aktuellen Überprüfung der Kabel-Verbauung in einem Model 3 des Elektroautobauers Tesla im Vergleich zur Überprüfung des Kabelanteils in einem Chevy Bolt im vergangenen Jahr sei festzuhalten, dass der Kabelanteil deutlich geringer ist als bisher von ihm angenommen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich seine kurzfristige Einschätzung über die Margen und den freien Barmittelfluss des auf Kabelsysteme spezialisierten Autozulieferers stark eingetrübt.

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma (PUMA SE) von 600 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Währungseffekte nicht mehr ganz so vorteilhaft und einige Kurstreiber weggefallen seien, blieben die langfristigen Fundamentaldaten für den Sportartikelsektor positiv, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der drei großen Anbieter Adidas, Nike und Puma sollten aber auch kurzfristig vom Nachrichtenfluss zur Branche gestützt werden.

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für adidas von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Währungseffekte nicht mehr ganz so vorteilhaft und einige Kurstreiber weggefallen seien, blieben die langfristigen Fundamentaldaten für den Sportartikelsektor positiv, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der drei großen Anbieter Adidas, Nike und Puma sollten aber auch kurzfristig vom Nachrichtenfluss zur Branche gestützt werden. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

