Updates zu Tesla, United Internet, BASF, HOCHTIEF und TAG Immobilien

JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 195 US-Dollar - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 308 auf 195 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sich entschlossen, den Elektroauto -Hersteller wieder nur anhand der Fundamentaldaten zu bewerten, begründete Analyst Ryan Brinkman die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Finanzierung des Plans von Tesla-Chef Elon Musk , das Unternehmen zum Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen, scheine nicht gesichert zu sein. Brinkman hatte vor knapp zwei Wochen wegen der Spekulationen um eine Privatisierung von Tesla das Kursziel von 195 auf 308 Dollar angehoben.

HSBC hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 53 Euro angehoben. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Telekomkonzerns sei erreichbar und der jüngste Ausverkauf der Aktien übertrieben gewesen.

Credit Suisse nimmt Bayer mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Bayer mit "Outperform" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die mit der Monsanto-Übernahme erfolgte Rückorientierung hin zur Agrochemie sei attraktiv, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lobte zudem die Fundamentaldaten der Pharmasparte und hält die Aktie im Branchenvergleich für unterbewertet.

Credit Suisse nimmt BASF mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH - Die Credit Suisse hat BASF mit "Outperform" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Zudem nahm Analyst Chris Counihan die Aktie in die "Focus List" der Schweizer Bank auf. Das Angebot-Nachfrage-Verhältnis des Upstream-Segments dürfte sich nachhaltig bessern, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der anziehende Downstream-Bereich dürfte zum erwarteten überdurchschnittlichen Gewinnwachstum des Chemiekonzerns beitragen.

Commerzbank senkt Ziel für Hochtief auf 150 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für HOCHTIEF anlässlich des Brückeneinsturzes von Genua von 155 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die nun zunehmende Ungewissheit über die geplante Gemeinschaftsübernahme von Abertis durch Hochtief und den italienischen Mautstraßenbetreiber Atlantia dürfte die Hochtief-Aktie zunächst belasten, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Betreiber der Brücke in Genua, Autostrada, dem nun der Entzug der Straßenbetriebslizenz droht, gehört zum Großteil zu Atlantia.

UBS hebt Ziel für RWE auf 24,50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der bahnbrechende Innogy-Deal mit dem Konkurrenten Eon sei bislang noch nicht eingepreist, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Risiken mit Blick auf die Kohlekraftwerke des Versorgers handhabbar. Trotz des kräftigen Kursanstiegs der Aktie seit Jahresbeginn sehe er eine potenzielle Rendite von 20 Prozent. Das Wachstum aus Wind- und Solarenergie sei weiterhin unterbewertet.

NordLB hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20,12 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Halbjahreszahlen von 17,50 auf 20,12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis ausgewiesen und damit die durchschnittlichen Marktschätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie.

NordLB hebt Ziel für Osram auf 40 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für OSRAM nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Lichtkonzern habe schwach, aber trotzdem besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumschancen blieben bestehen, während die Währungsbelastungen in den kommenden Quartalen zurückgehen dürften. Zudem habe der Konzern reichlich Sparpotenzial. Vor der Bekanntgabe möglicher strategischer Weichenstellungen im November bleibe es zunächst beim "Halten"-Votum.

NordLB senkt Ziel für Aurubis auf 78 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von 90 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Kupferkonzern habe im dritten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen verfehlt, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Das derzeitige Umfeld sei durch "handelspolitische Unwägbarkeiten eingetrübt", er rechnet aber mit einer baldigen Lösung.

Warburg Research hebt Ziel für Wirecard auf 205 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard nach einer Telefonkonferenz zu den endgültigen Halbjahreszahlen von 185 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern und den positiven mittelfristigen Ausblick des Zahlungsabwicklers habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie.

/he

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com