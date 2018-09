Updates zu Wirecard, Aixtron, Apple, Allianz, K+S und Vonovia

Exane BNP hebt Wirecard auf 'Outperform' - Ziel 265 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Wirecard von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 265 Euro angehoben. Zahlungsabwickler erschienen nach der Kursrally der vergangenen Monate vielleicht hoch bewertet, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aufgrund der Innovationskraft und der Marktchancen aber noch für lange Zeit hohes Wachstumspotenzial.

Baader Bank hebt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10 auf 11 Euro angehoben. Analyst Günther Hollfelder hält die Aktien des Chipindustrieausrüsters nun für fair bewertet. Zudem hob er seine Schätzungen an, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Seine Umsatzprognose für 2018 liege wegen höher geschätzter Service-Erlöse leicht über dem Unternehmensziel. Zudem basiere seine deutlich gestiegene Prognose für das Ergebnis je Aktie auf einer niedrigeren Steuerquote als bisher erwartet. Mit Blick auf die kommenden Jahre verwies der Experte zudem auf eine positive Entwicklung des Auftragsbestandes 2018.

Goldman hebt Ziel für Apple auf 240 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple vor der jährlichen Produktvorstellung von 200 auf 240 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Durchschnittspreis für das erwartete iPhone 9 dürfte deutlich höher liegen, als derzeit spekuliert werde, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach dem iPhone X in den vergangenen Monaten habe er ebenso unterschätzt, wie die Aktienkursentwicklung, räumte er ein. Deshalb hob der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20 an, behielt sein neutrales Votum aber bei, weil die Aktie nicht mehr weit vom neuen Kursziel entfernt sei.

Goldman hebt Kering auf 'Conviction Buy List' - Ziel 605 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Kaufempfehlung für Kering bestätigt, die Aktie aber zusätzlich in ihre "Conviction Buy List" der aussichtsreichsten Werte aufgenommen. Zudem wurde das Kursziel von 590 auf 605 Euro angehoben. Der 20-prozentige Bewertungsabschlag zum Branchendurchschnitt sei angesichts des erwartet starken Wachstumsprofils des Luxusgüterkonzerns ungerechtfertigt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 und betrachtet das Papier der Franzosen als Schnäppchen.

Barclays hebt Ziel für Allianz auf 210 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 203 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fundamentaldaten im europäischen Versicherungssektor blieben trübe und die Gewinndynamik sowie die Attraktivität der Dividendenrenditen schwänden, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das höhere Kursziel für den deutschen Versicherer Allianz begründete sie jedoch unter anderem mit verbesserten Margen im Schaden- und Unfallgeschäft sowie in der Vermögensverwaltung.

Independent Research senkt Ziel für K+S auf 18 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für K+S (K+S) nach einem Kapitalmarkttag im kanadischen Kaliwerk Bethune von 19,50 auf 18,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Verkaufen" belassen. Im Wesentlichen seien Kostensparpläne in allen Bereichen skizziert worden, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erhöhte Kostenbewusstsein dürfte vor allem auf die gestiegene Unsicherheit hinsichtlich der Erreichbarkeit der Ergebnisziele zurückzuführen sein. Die Aktie habe trotz zuletzt unterdurchschnittlicher Entwicklung weiterhin Rückschlagpotenzial.

Warburg Research hebt Ziel für Vonovia auf 49 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach den Zahlen für das zweite Quartal von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schätzungen und Kursziel seien nach den guten Quartalszahlen und dem neuen Ausblick des Immobilienunternehmens, der nun auch Buwog und Victoria Park umfasse, angepasst worden, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich das positive Marktumfeld wider.

Warburg hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 48 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Schätzungen und das erhöhte Ziel spiegelten das positive Umfeld für das Wohnimmobilienunternehmen wider, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer am Freitag vorliegenden Studie.

