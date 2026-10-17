TIPS Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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TIPS Industries äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,56 Prozent auf 1,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 892,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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