Titan Biotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Titan Biotech hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Titan Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Titan Biotech im vergangenen Quartal 764,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Titan Biotech 543,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net