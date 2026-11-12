Titan Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Titan Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz wurden 30,9 Millionen CAD gegenüber 22,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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