BASF hat im Oktober 2025 ein ambitioniertes Aktienrückkaufprogramm gestartet, das Kapital an Aktionäre zurückführt und die Bilanz stärkt. Nun gibt es ein Update.

• BASF mit Aktienrückkaufprogramm bis Juni 2026

• Bis zu 1,5 Milliarden Euro Volumen

• Update veröffentlicht



Im Rahmen des Rückkaufprogramms will der Chemieriese BASF von November 2025 bis Juni 2026 Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro erwerben - zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen.

Programm vorverlegt durch Portfoliostärke

Dieser Schritt ist Teil des im September 2024 angekündigten Pakets von insgesamt 4 Milliarden Euro bis Ende 2028, wie in der EQS-Kapitalmarktinformation detailliert beschrieben. BASF nutzt Zuflüsse aus Portfoliomaßnahmen, etwa den Verkauf der Coatings-Sparte, um die Käufe zu finanzieren. Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen und das Grundkapital herabgesetzt, was die Kapitalstruktur optimiert und das Ergebnis je Aktie steigert, wie das Unternehmen mitteilte.

Rückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Am Dienstag gab es diesbezüglich ein Update: Zwischen dem 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. Februar 2026 wurden insgesamt 105.470 Aktien erworben, teilte das Unternehmen mit. Dabei zahlte man einen volumengewichteten Durchschnittskurs zwischen 46,0112 Euro und 46,6345 Euro, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Zum Vergleich: Auf XETRA wird die BASF-Aktie am Dienstag deutlich höher gehandelt und kostete zuletzt mit 50,44 Euro rund 3,66 Prozent mehr als noch zum Wochenstart.

Stabile Ausschüttungspolitik bis 2028

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 6. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.073.404 Aktien. Bis Januar 2026 läuft das Programm planmäßig - BASF berichtet regelmäßig auf seiner Investorenseite über Fortschritt und Volumen. Trotz Branchenherausforderungen signalisiert es Vertrauen in die "Winning Ways"-Strategie von BASF, die den Fokus auf profitable Kerngeschäfte legt.

