DAX23.992 +1,1%Est505.960 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.294 -0,2%Euro1,1776 +0,2%Öl98,78 +0,8%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Titel gefragt

Givaudan-Aktie profitierten von Umsatzzahlen

14.04.26 10:01 Uhr
Givaudan überrascht die Märkte - Aktie schießt nach oben | finanzen.net

Aktien von Givaudan haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.942,00 CHF 148,00 CHF 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
72,48 EUR -0,06 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal kletterte der Wert der Givaudan-Aktie an der SIX zeitweise um 5,55 Prozent auf 2.950 CHF.

Die Aktie baute damit den jüngsten Erholungsansatz aus. Allerdings hatte sie von Juni vergangenen Jahres bis März dieses Jahres rund 40 Prozent verloren. Titel des Wettbewerbers Symrise kletterten um 1,7 Prozent.

Der Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller hatte beim organischen Wachstum die Markt-Erwartungen übertroffen. Die vorgelegten Zahlen zeigten, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe, hieß es dazu von Vontobel.

Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Symrise BuyDeutsche Bank AG
27.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Symrise BuyUBS AG
25.03.2026Symrise BuyUBS AG
18.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen