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Heute im Fokus

Anthropic mit Rekordbewertung - OpenAI überholt. Siltronic mit Kurssprung im Sog des Konkurrenten SUMCO. Infineon und NVIDIA arbeiten bei KI-Zentren zusammen. DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post. Deutsche Telekom: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch. SpaceX-Rivale: Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start. Inflation in Deutschland weiterhin hoch.