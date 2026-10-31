Tivoli A-S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Tivoli A-S präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,50 DKK gegenüber 15,10 DKK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 467,7 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 440,6 Millionen DKK umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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