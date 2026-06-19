TK Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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TK Development hat am 19.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,0 Millionen DKK – eine Minderung von 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,1 Millionen DKK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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