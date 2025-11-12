DAX24.345 +1,1%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Kursentwicklung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag nahe Vortagesniveau

12.11.25 12:04 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 71,75 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,75 EUR. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,30 EUR zu. Bei 71,15 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,80 EUR. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.290 Stück gehandelt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

