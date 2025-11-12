TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittwochnachmittag leichter

TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 71,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 71,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,90 EUR aus. Mit einem Wert von 71,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 90.048 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Am 13.10.2025 äußerte sich TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Experten taxieren den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

