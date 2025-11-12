DAX24.373 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienkurs im Fokus

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag stabil

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
72,10 EUR 0,20 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie sogar auf 72,60 EUR. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,15 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.181 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

