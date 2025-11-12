TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag stabil
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,80 EUR.
Im XETRA-Handel kam die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie sogar auf 72,60 EUR. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,15 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.181 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien umgesetzt.
Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
