TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 71,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 71,75 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 71,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.702 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

