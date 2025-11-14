DAX23.688 -1,5%Est505.654 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag nahe Vortagesniveau

14.11.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Im XETRA-Handel kam die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 70,45 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 70,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf 71,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 69,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.094 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

