TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Im XETRA-Handel kam die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 70,45 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 70,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf 71,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 69,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.094 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

