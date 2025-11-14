TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 69,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 68,80 EUR. Bei 70,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.503 Stück gehandelt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,50 EUR an.

Am 13.10.2025 lud TKMS thyssenkrupp Marine Systems zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

