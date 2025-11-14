TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 70,60 EUR zu.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 70,60 EUR. Bei 71,10 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,75 EUR. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.387 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

